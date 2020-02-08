Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 32 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 32 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 65'inci haftasına girdi.

Paris'te sarı yelekliler, polis yasaklamasına rağmen Danıştay yanındaki Palais Royal Meydanı'nda toplandı. Bir grup eylemci de Paris'in Saint-Cloud Mahallesi'nden Pereire Mahallesi'ne yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteri olaysız sona erdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı ve 140 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Para cezası verilen kişilerin arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de bulunuyor.

Bordeaux'da yapılan eylemde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis biber gazı, plastik bomba ve copla müdahale etti. Eylemciler, birkaç restoran ve bankanın camını kırdı.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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