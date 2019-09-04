Son Dakika Haberleri: Fransa'da sarı yeleklilerin liderine para cezası
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Fransa'da sarı yeleklilerin liderine para cezası

5 saat önce

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, gösteride sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da sarı yeleklilerin liderine para cezası, System.String[]

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, gösteride sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Drouet'ye eylemde çantasında sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezası verdi.

Drouet, mahkemede söz konusu sopanın babasından hatıra olduğunu ve çantasında unutarak gösteriye katıldığını belirtti.

34 yaşındaki nakliye şöförü Drouet, martta da başkent Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Drouet ve yaklaşık 50 eylemci, 2 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anmak için Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda toplanmıştı. Ancak polis, kısa bir süre sonra "gösterinin izinsiz olduğu" gerekçesiyle bir grup eylemciyle beraber Drouet'yi gözaltına almıştı.

Eric Drouet, 22 Aralık 2018'deki eylemde de gözaltına alınmıştı. Daha önce de Paris Savcılığı, bir gösteride sarı yeleklileri Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden Drouet hakkında "suç işlemeye teşvik ettiği" ve "yasa dışı eylem yapmak istediği" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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