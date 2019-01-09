Son Dakika Haberleri: Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu

1 saat önce

Fransa'da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.

Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu, System.String[]
Fransa'da Mirage 2000D modeli savaş uçağının radardan kaybolduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Nancy-Ochey havalimanında hareket eden Mirage 2000D modeli savaş uçağı yerel saatle 11.00 civarında ülkenin doğusundaki Jura bölgesinde radardan kayboldu.

Haberlerde, içinde 2 askerin bulunduğu uçağın düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Polisin, arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Nancy, Fransa, Güncel
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