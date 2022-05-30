Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı - Son Dakika
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Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

30.05.2022 23:59
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı

Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı "organize dolandırıcılık" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Fransa, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı - Son Dakika


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