Fransa'da savcılık, yol ortasına başörtülü iki kadını darbeden polislere soruşturma açtı - Son Dakika

Fransa'nın Asnieres kentinde polisin, yol ortasında başörtülü iki kadını tartakladığı ve başına yumrukla vurduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mağdur kadınların avukatı Nabil Boudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili Nanterre Savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

Savcılığın soruşturmayı, kamu mensubu kişilerce kasıtlı şiddet uygulandığı ve alenen hakaret edildiği gerekçesiyle açtığını ifade edildi.

Görüntüler büyük tepki toplamıştı

Sosyal medya platformları Twitter ve Instagram'da paylaşılan ve bir kadının aracının içinden çektiği anlaşılan 14 Nisan tarihli görüntülerde, Fransız polisi yol ortasında dakikalarca başörtülü iki kadını tartaklayarak müdahalede bulunmuş, içlerinden birini yumruklamış, diğerini yere yatırmıştı.

Fransız polisinin çevredeki insanların tepkilerine rağmen tartaklamaya devam etmesi ve vurmaya yetkilerinin olduğunu söylemesi ülkede ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yaparak, polis ekibinin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia etmişti.

Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını, İslamofobik nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için "uydurulduğu" iddia edilmişti.