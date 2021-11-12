Fransa'da savcılıktan Elysee Sarayı'nda tecavüz iddiasına soruşturma - Son Dakika

Fransa'da savcılık, Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda erkek askerin, kadın bir askere tecavüz ettiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Fransa'da genç bir kadın asker, 1 Temmuz tarihinde Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın askeri birliğinde düzenlenen veda partisinde tecavüze uğradığını iddia etti. Tecavüz iddiası üzerine Fransız yetkililer harekete geçti. Şikayet üzerine savcılık, cumhurbaşkanlığı kadrosunda bulunan erkek asker hakkında soruşturma başlattı.

Elysee Sarayı'ndan ise soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Özlem Kaplan/İHA)