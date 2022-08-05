Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan balinayı kurtarma operasyonu henüz olumlu sonuç vermedi

Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan beyaz balinanın durumunun "endişe verici" olduğu, balinayı kurtarma operasyonunun henüz olumlu sonuç vermediği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Seine Nehri'nde bulunan beyaz balinayı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son günlerde Eure Valiliğinin seferber ettiği kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'in balinayı Seine'nin ağzına doğru yönlendirme çabalarına hayvanın izin vermediği kaydedildi.

Öte yandan, yetkililer, cilt değişikliklerinin gözlemlendiği balinanın zayıflaması nedeniyle durumunun "endişe verici" olduğunu, kurtarma operasyonunun ise henüz olumlu sonuç vermediğini aktardı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor. ???????

Beyaz balina salı günü Seine Nehri'nde tespit edilmişti.