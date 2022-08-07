Fransa'da nehirde mahsur kalan ve yiyecekleri reddeden balinaya vitamin takviyesi yapıldı - Son Dakika
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Fransa'da nehirde mahsur kalan ve yiyecekleri reddeden balinaya vitamin takviyesi yapıldı

07.08.2022 14:07
Fransa'da nehirde mahsur kalan ve yiyecekleri reddeden balinaya vitamin takviyesi yapıldı

Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan ve sunulan bütün yiyecekleri reddeden beyaz balinaya vitamin takviyesi yapıldı.

Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan ve sunulan bütün yiyecekleri reddeden beyaz balinaya vitamin takviyesi yapıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, salı günü Seine Nehri'nde tespit edilen ve başkent Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki noktada sıkışıp kalan 4 metre uzunluğundaki balina, zayıf ve yorgun düştü.

Yetkililerin donmuş ve canlı balık vererek hayatta tutmaya çalıştığı balinanın stresli olduğu ve yiyecekleri reddettiği belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'in Fransa Başkanı Lamya Essemlali, Fransız BFMTV'de yaptığı açıklamada, açık denize yeniden çıkabilmesi ve nehirdeki bakterilerden etkilenmemesi için veterinerlerin balinaya vitamin takviyesi ile antibiyotik enjekte ettiğini söyledi.

Essemlali, balığın durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Kurtarma planlarının içinde nehirden alınıp denize bırakılması da var

Fransız basını, tuzlu sularda yaşam süren balinanın derisinde siyah beneklerin oluştuğunu, bunun nehrin sularıyla alakalı olup olmadığının henüz netleşmediğini aktardı.

Diğer yandan bu yöntem işe yaramazsa riskli de olsa balinanın nehirden çıkarılarak Manş Deniz'ine bırakılması öngörülüyor.

Sea Shepherd, Twitter hesabından, yerel saat 18.30'da Facebook üzerinden balığın durumuna ilişkin bir canlı yayın düzenleyeceğini açıkladı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

Beyaz balina, salı günü Seine Nehri'nde tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

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