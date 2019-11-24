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Fransa'da sel felaketi: 2 ölü

6 saat önce

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, System.String[]

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Fransa'nın güneydoğusunda cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde yer alan Le Muy'da sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Yine aynı bölgede yer alan Cabasse'de bir kişinin aracında ölü bulunduğu kaydedildi.


Öte yandan, Saint-Antonin-du-Var'da 77 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu belirtildi.


Şiddetli yağışların etkisiyle bölgedeki bazı nehirlerin taşması sonucu, evler sular altında kalırken, ağaçlar devrildi, tekne ve araçlar sürüklendi.


Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, yağışların bugün de devam devam ettiği bölgede gün içinde suların çekilmesinin beklendiği kaydedildi.


Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve kurtarma ekipleriyle görüşmek üzere bugün bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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