Fransa'da Senato "ayrılıkçı" yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi - Son Dakika

Fransa'da Senato "ayrılıkçı" yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi

08.04.2021 22:35
Fransa'da Senato

Fransız Senatosunda "ayrılıkçı" yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı.

Fransız Senatosunda "ayrılıkçı" yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı.

Senatoda, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tasarı görüşülürken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Senatör Stephane Piednoir, tasarıya yeni madde eklenmesini teklif etti.

137 "hayır" oyuna karşı 183 "evet" oyuyla kabul edilen maddeye göre, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında seyirci ve sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

Maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, spor müsabakalarının yapıldığı yerlerin kamuya açık alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve buralarda laiklik prensiplerinin geçerli olduğunu belirtti.

Maracineanu, bu konuda çalışma yapacaklarını ancak bu maddenin tasarıya eklenmesini istemediğini söyledi.

Senato'da ayrıca spor federasyonlarının tüzükte dini propagandanın yasak olduğuna yönelik ibarenin yer almasını zorunlu kılan maddenin tasarıya eklenmesine karar verildi.

Senato'da geçen hafta yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Senato 'ayrılıkçı' yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi - Son Dakika


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