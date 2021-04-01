Fransa'da Senato'dan belediyedeki nikah merasimlerinde yabancı ülkelerin bayraklarına yasak kararı - Son Dakika

Fransa'da Senato'dan belediyedeki nikah merasimlerinde yabancı ülkelerin bayraklarına yasak kararı

01.04.2021 20:43
Fransa'da Senato'dan belediyedeki nikah merasimlerinde yabancı ülkelerin bayraklarına yasak kararı, System.String[]

Fransansız Senatosu'nda, belediye başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin bayraklarını bulundurma yasağı getirme yetkisi veren maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verildi.

Fransansız Senatosu'nda, belediye başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin bayraklarını bulundurma yasağı getirme yetkisi veren maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) teklifiyle söz konusu maddenin tasarıya eklenmesi için oylama yapıldı.

Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti. Bu maddeye göre, belediye başkanlarına belediyede yapılan nikah merasimlerinde ve belediyenin çevresinde Fransız ve AB dışındaki ülkelerin bayraklarını bulundurma yasağı getirme yetkisi veriliyor.

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

LR Senatörü Jacqueline Eustache-Brinio, yaptığı açıklamada, "Nikah merasiminde bayrakların ne işi var? Burası futbol maçı değil. Neden bu (yabancı) bayraklar birkaç yıldır kamusal alanı işgal etme noktasına geliyor?" ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisinden (EELV) Senatör Thomas Dossus ise yaptığı açıklamada, bu maddeyi skandal olarak nitelendirdi.

EELV Senatörü Esther Benbassa da "Ulusumuzun bir parçası olan kişileri tamamen dışlıyorsunuz. Müslümanlara saldırıyorsunuz ve onların normal şekilde yaşamasını engelliyorsunuz." dedi.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası tekrar Meclis'te oylanacak.

Tasarı, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Senato'da dün de "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Avrupa Birliği, Evlilik, Senato, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Senato'dan belediyedeki nikah merasimlerinde yabancı ülkelerin bayraklarına yasak kararı - Son Dakika


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