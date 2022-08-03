Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı - Son Dakika
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Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

03.08.2022 11:25
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Fransa'da, Senatonun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

Fransa'da, Senatonun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısı, Senatoda 21 Temmuz'da kabul edilmesinin ardından dün de Fransız parlamentosunun diğer kanadı olan Ulusal Meclis'te yapılan oylamada, 46 "hayır" oyuna karşı 209 "evet" oyu aldı.

Meclisteki oylamada, iktidar cephesinin yanı sıra Cumhuriyetçiler (LR), Sosyalist Partisi (PS) ile Yeşiller (EELV), İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verirken, aşırı solcu parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) protokolün onaylanmasına ilişkin yasaya karşı çıktı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise "çekimser" kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'da yasa tasarısının fotoğrafını paylaşarak, "Hükümet adına bu metni savunma şerefine nail oldum. Güvenliğimiz bu üyelikler ile artırıldı." dedi.

Fransız parlamentosu, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.

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Kaynak: AA

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