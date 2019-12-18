Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika

Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

6 saat önce

Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti.

Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor, System.String[]

Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformu hakkında çeşitli sendikaların temsilcileri ile ayrı ayrı görüştü.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Başbakanlıkta Edouard Philippe ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, emeklilik reformunu doğru bulmadığını ve hükümetin bu reformdan vazgeçmesini istediklerini belirtti.

Macron'un haklı olduğunu zannettiğini ve sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını ifade eden Martinez, hükümetin Fransızların taleplerini dinlememesi durumunda grevlerin uzun süreceğine ve grev yapanların öfkesinin artacağına dikkati çekti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger de emeklilik reformu konusunda başbakan ile anlaşamadıklarını söyledi.

Emeklilik reformuna tamamen karşı olduklarını vurgulayan Berger, hükümetin geri adım atması gerektiğini belirtti.

Berger, söz konusu reform konusunda hükümet ile bir uzlaşma sağlandığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Ülkenin en önemli sendikalarından CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Macron da emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirmişti.

14. gününe giren grevler nedeniyle başta Paris'te olmak üzere büyük kentlerde sağlık, ulaşım ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da eylemler bitmiyor! Şimdi de doktorlar sokağa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Ala'nın kütüğünü sorgulayan 3 kişiye 10 yıl hapis Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
03:44 Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi - Son Dakika
03:43 Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
03:39 ABD ve Hindistan arasında "yakın iş birliği" vurgusu - Son Dakika
03:36 Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu - Son Dakika
03:33 DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 04:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]