Fransa'da sendikalardan AİHM'ye "plastik merminin kullanımı yasaklansın" başvurusu - Son Dakika
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Fransa'da sendikalardan AİHM'ye "plastik merminin kullanımı yasaklansın" başvurusu

6 saat önce

Fransa'da birçok sendika, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, polisin plastik mermi kullanımının yasaklanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Fransa'da sendikalardan AİHM'ye

Fransa'da birçok sendika, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, polisin plastik mermi kullanımının yasaklanması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Fransız basınındaki haberlere göre, aralarında Genel İş Konfederasyonun (CGT) da bulunduğu birçok sendika, polisin eylemlerde "tehlikeli" olan plastik mermiyi kullanmasıyla göstericilerin yaralandığını ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ifade etti.

Sendikaların, plastik mermi kullanımının yasaklanması için AİHM'ye başvuruda bulunduğu, mahkemenin de bu başvuruyu kabul ettiği belirtildi.

Polisin, şiddet uyguladığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmıştı

Polisin, 17 Kasım 2018'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde uyguladığı şiddet, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Polisin kullandığı plastik mermi ve plastik bomba gibi savunma silahları nedeniyle 1 kişi ölmüş, 26 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş ve yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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