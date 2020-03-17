Fransa'da serbest dolaşımı sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Fransa'da serbest dolaşımı sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi

30 dakika önce

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla yürürlüğe girdi.

Fransa'da serbest dolaşımı sınırlandıran uygulama yürürlüğe girdi, System.String[]

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla yürürlüğe girdi.

Virüs nedeniyle 148 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler alındı.

Ülke çapında serbest dolaşıma en az 15 gün süreyle zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Hükümet, vatandaşların mümkünse işlerini evden takip etmelerini istiyor.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 38 avro para cezası kesilecek, ceza tutarı daha sonra 135 avroya çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığı, uygulama için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarma görevlendirdi.

Yetkililerin paylaştığı son verilere göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.

Fransa'da daha önce salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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