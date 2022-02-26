Fransa'da siber saldırı uyarısı - Son Dakika
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Fransa'da siber saldırı uyarısı

26.02.2022 17:17
Fransa'da siber saldırı uyarısı

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Fransa'da, siber saldırı riskinin yüksek seviyede olduğu uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Fransa'da, siber saldırı riskinin yüksek seviyede olduğu uyarısı yapıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin düzenlediği belgede, bu aşamada Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin ülkede ağlarda ve bilgisayar sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Ancak "çok dikkatli olunması" gerektiği ifade edilen yazıda, valilerden görev bölgelerinden uzaklaşmamaları ve herhangi bir durumda en fazla yarım saat içinde görevlerinin başında olmaları istendi.

Bu arada, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yerel saatle 17.00'de Savunma Konseyi toplantısının yapılacağı bildirildi.

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Ukrayna, Saldırı, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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