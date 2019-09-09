Fransa'da sıcak hava dalgaları normalden 1,500 daha fazla ölüme yol açtı
1 saat önce
Fransa'da Sağlık Bakanlığı, haziran ve temmuz aylarında ülkeyi kavuran sıcak hava dalgalarının normalden yaklaşık 1,500 daha fazla ölümün yaşanmasına neden olduğunu açıkladı.
Fransa'da Sağlık Bakanlığı, haziran ve temmuz aylarında ülkeyi kavuran sıcak hava dalgalarının normalden yaklaşık 1,500 daha fazla ölümün yaşanmasına neden olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Agnès Buzyn devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, haziran ayı sonlarında etkili olan sıcak hava dalgasında 567, temmuz sonlarında yaşanan ikinci sıcak hava dalgasında ise 868 kişinin hava sıcaklığına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Buna göre her zamankinden 1,467 daha fazla ölüm bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:00
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