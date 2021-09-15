Fransa'da şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle bir kişi yaralandı - Son Dakika

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde meydana gelen sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişi tahliye edilirken, bir kişi hafif yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Gard bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, tren seferleri durduruldu.

Langlade ve Gallargues-le-Montueux kentleri arasındaki yollarda mahsur kalan 30 kadar kişi tahliye edildi. Bölgedeki 60 kadar kent, şiddetli yağış ve selden etkilendi.

Selden ciddi şekilde etkilenen Aimargues kentindeki bir kampta bulunan 60 kişi tahliye edildi.

Bölgedeki sel ve şiddetli yağışlar bir kişinin hafif yaralanmasına neden olurken, Valilik selde kaybolan bir kişinin bulunduğunu bildirdi.

Gard bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, bölgeyi doğal afet bölgesi ilan ettiklerini belirtti.

Fransızlara dikkatli olunması uyarısında bulunan Darmanin, bölgede görev yapan 900 itfaiye erine teşekkür ederek, itfaiye ekiplerinin selde 450 yerde müdahalede bulunduğunu söyledi.

Fransız Meteoroloji İdaresi, Gard, Herault, Ardeche, Drome ve Isere bölgelerinde sel ve şiddetli yağış riskinin bulunduğunu, bu nedenle bu bölgelerde turuncu alarm ilan edildiğini bildirdi.