Son Dakika Haberleri: Fransa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fransa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

1 saat önce

Fransa'nın batısında bulunan Brest ketindeki bir cami yakınlarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Fransa'da silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]
Fransa'nın batısında bulunan Brest ketindeki bir cami yakınlarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtilirken saldırganların ise kaçtığı aktarıldı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında cami önünde duran arabadan inen bir kişi camiden çıkan başka biri ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu arabadan inen kişi 6-7 el ateş açtı. Saldırgan daha sonra ise arabada kendisini bekleyen kişi ile kayıplara karıştı. Haberlerde açılan ateş sonucu 2 kişinin bacaklarından yalanlandığı ve durumlarının ağır olduğunu belirtildi. Olay yerine gelen Brest Belediye Başkanı François Cuillandre ise, caminin son dönemde herhangi bir saldırı tehdidi almadığını söyledi.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
Fransa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da silahlı saldırı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]