Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı

09.08.2022 17:08
Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı

Fransa'da siyahilerin ve Mağrip kökenlilerin bazı plajlara alınmadığı duyumları üzerine ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneğinin yaptığı sosyal deney, Fransız Rivierası plajlarındaki ırkçı tutumu gözler önüne serdi.

Fransa'da siyahilerin ve Mağrip kökenlilerin bazı plajlara alınmadığı duyumları üzerine ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneğinin yaptığı sosyal deney, Fransız Rivierası plajlarındaki ırkçı tutumu gözler önüne serdi.

Loopsider sitesinin Twitter hesabından paylaştığı görüntülere göre, SOS Racisme derneği üyeleri, 30 Temmuz'da ülkenin güneyinde plajlarıyla ünlü Fransız Rivierası'ndaki plaj ve otellerin müşteri tutumlarını gözlemlemek için sosyal bir deney yaptı.

Deney kapsamında, siyahi bir çift, Kuzey Afrika asıllı bir çift ve beyaz bir çift plajlara giderek şezlong kiralamak istedi.

Gidilen 6 plajın 2'sinde görevliler, siyahi ve Kuzey Afrika asıllı çifte yerleri olmadığını, dolu olduklarını söylerken, beyaz çift için kısa sürede şezlong buldu.

SOS Racisme yetkilileri, telefonlarla kayıt altına aldıkları deneylerin ardından, ayrımcılığa uğrayan çiftlerin söz konusu plaj ve oteller hakkında suç duyurusunda bulunacağını, kendilerinin de davaya müdahil olacağını belirtti.

Dernek yetkilileri, eşitlik ilkesinin ihlaline devletin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı başka plajlarda da benzer muamelelere maruz kaldıklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı Fransa, Vincennes Şatosu'nu Rus vatandaşların ziyaret etmesini yasakladı
Kaynak: AA

Kuzey Afrika, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş