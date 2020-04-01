Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan gence 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Fransa'da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezasının yanı sıra hapis cezası da veriliyor. Yasağa uymayıp 8 kere sokağa çıktığı bildirilen 20 yaşında bir genç adama 2 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.



Fransa'da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen son 5 günde 8 kere sokakta izinsiz yakalanan 20 yaşında bir genç 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boulogne-sur-Mer mahkemesine çıkartılan gencin "sokağa çıkma yasağına ısrarla uymama" suçundan mahkum edildiği ve Longueness hapishanesine götürüldüğü bildirildi. - PARİS