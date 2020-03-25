Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale - Son Dakika
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Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

14 dakika önce

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahaleFransa, (DHA)- Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu.

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa, (DHA)- Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokaklarda görevlendirilen polisler, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.

POLİS MÜDAHALE DOZUNU ARTTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü. Görüntülerdeki polislere sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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