Fransa sokaklarında Burak Yılmaz çılgınlığı! Milli futbolcu için yaptıkları tezahürat kameralara yansıdı

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda şampiyonluğu kutlamak için sokağa dökülen Lille taraftarları, Burak Yılmaz adına tezahüratlarda bulundu.

ADINA TEZAHÜRATLAR SÖYLENDİ

Lille'in şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden Burak Yılmaz'a taraftarlardan büyük sevgi gösterisi var. 4 yıllık PSG hegemonyasını yıkan Lille'de taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için meydanlara indi. Fransızlar, milli futbolcumuz Burak Yılmaz adına tezahüratlar söyledi.