Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 71 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 387'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 10 bin 675 artışla 5 milyon 657 bin 572'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 28'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 847 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 25 milyon 315 bin 595'e çıktı, bunlardan 10 milyon 742 bin 886'sına ikinci doz uygulandı.