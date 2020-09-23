Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 korona virüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 8 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 korona virüs vakası, System.String[]

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 8 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının önüne geçilemiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 8 vaka sayısı tespit edildiği, 68 kişinin de hastanelerde hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 468 bin 69'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 416'ya yükseldi.

Son bir haftada 4 bin 244 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 651 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 06:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 korona virüs vakası - Son Dakika

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