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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi

09.09.2021 22:14
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 362'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 969 artışla 6 milyon 877 bin 825 oldu.

Hastanelerde 2 bin 195'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 323 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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