Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 800 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 581 bin 351'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 581 bin 351'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 123 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 437'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 631'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 209 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 32 milyon 146 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 22 milyon 546 bin 688'ine tek doz, 9 milyon 599 bin 408'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)