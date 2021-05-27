Fransa'da son 24 saatte 13 bin 933 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 933 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 146 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında toplam can kaybı sayısı 109 bin 194'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 13 bin 933 artışla 5 milyon 635 bin 629'a yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,3'e düştü.

Hastanelerde 3 bin 206'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 941 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 24 milyon 564 bin 418'e çıktı, bunlardan 10 milyon 321 bin 847'sine ikinci doz uygulandı.