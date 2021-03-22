Fransa'da son 24 saatte 15 bin 792 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 15 bin 792 yeni vaka

22.03.2021 22:07
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 792 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 792 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 298 bin 395'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 792 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 298 bin 395'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 792 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 298 bin 395'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 343 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 92 bin 621'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 548'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 488 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede 6 milyon 199 bin 118 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 429 bin 958 kişiye ise aşının her iki dozu da uygulandı.

(Melike Yazır/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 15 bin 792 yeni vaka - Son Dakika


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