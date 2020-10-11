Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 yeni vaka

11.10.2020 21:46
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 101 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 101 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 16 bin 101 yeni vakanın tespit edildiği, 46 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 734 bin 974'e, toplam can kaybı ise 32 bin 730'a yükseldi. Bakanlık, 910'nu yoğun bakımda olmak üzere toplam 5 bin 84 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da Cuma günü 20 bin 339, dün ise 26 bin 896 vaka tespit edilmişti. Dün tespit edilen vaka sayısı ile Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti. - PARİS

Sağlık Bakanlığı, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 yeni vaka - Son Dakika

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