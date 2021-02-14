Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 546 yeni vaka
14.02.2021 23:47
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 546 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 465 bin 163'e ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 546 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 465 bin 163'e ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 546 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 465 bin 163'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 167 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 81 bin 814'e yükseldi. Ülke genelinde bin 763'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 921 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
(Özlem Kaplan/İHA)
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