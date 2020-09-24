Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 497 bin 237'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 497 bin 237'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 511 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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