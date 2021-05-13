Fransa'da son 24 saatte 19 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 461 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 107 bin 279'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 461 artışla 5 milyon 841 bin 129'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 442'si yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 656 kişinin tedavisi devam ederken bu verilerdeki düşüş trendi sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 19 milyon 269 bin 311'e çıktı, bunlardan 8 milyon 544 bin 122'sine ikinci doz uygulandı.