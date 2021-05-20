Fransa'da son 24 saatte 19 bin 50 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 50 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 108 bin 210'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 50 artışla 5 milyon 917 bin 397'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,5'e düştü.

Hastanelerde 3 bin 862'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 347 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı uzun aradan sonra ilk kez 4 binin altına geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 555 bin 516'ya çıktı, bunlardan 9 milyon 260 bin 992'sine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmaması halinde kasım veya aralık ayında salgını geride bırakabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladığı 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçilmişti.