Fransa'da son 24 saatte 19 bin 778 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 778 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 271'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 19 bin 778 artışla 7 milyon 310 bin 664 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.

Hastanelerde 1277'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 735 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 13,72 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 575 bin 242'ye ulaştı, 50 milyon 491 bin 909 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. 166 bin 731 kişi ise üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,9'u tamamen aşılanmış oldu.

Vaka sayıları yüzde 50 arttı

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, salgın açısından ülkenin "alarm" durumunda olduğunu ancak mevcut durumda yeni karantina uygulamayacaklarını söyledi.

Attal, günlük Kovid-19 vakalarının son bir haftada neredeyse yüzde 50 arttığını belirtti.

Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı araştırmaya göre, Kovid-19 aşısı sayesinde kronik hastalığı ve yaşlı kişilerde hastanelerde tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandı. Mart-Mayıs 2021 döneminde yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin veya virüse yakalananların sayısı yüzde 90 düştü. Temmuz-Ekim 2021 döneminde bu oran yüzde 94-96 olarak belirlendi.

50-64 yaş aralığındaki kişilerde hastanelerde tedavi görenlerin sayısı yüzde 54 düştü. 18-49 yaş aralığındaki kişiler için bu oran yüzde 24 olarak belirlendi.