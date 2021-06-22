Fransa'da son 24 saatte 2 bin 204 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 204 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 760 bin 2'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 204 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 760 bin 2'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 51 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 829'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 560'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 46 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 49 milyon 599 bin 306 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 441 bin 194'üne tek doz, 17 milyon 158 bin 112'sine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)