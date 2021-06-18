Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 56 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 731'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 439 artışla 5 milyon 752 bin 872'ye yükseldi.

Hastanelerde 1740'ı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 738 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 712 bin 896'ya ulaştı, bunlardan 17 milyon 847 bin 833'üne ikinci doz uygulandı.