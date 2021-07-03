Fransa'da son 24 saatte 2 bin 683 yeni Kovid-19 vakası belirlendi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 683 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 683 artışla 5 milyon 780 bin 648'e, 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 164'e yükseldi.

Hastanelerde 1123'ü yoğun bakımda 8 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 329 bin 183'e ulaştı, bunlardan 23 milyon 839 bin 666'sına ikinci veya üçüncü doz uygulandı.

Sağlık Bakanı'ndan "4'üncü dalga yazın gelebilir uyarısı"

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgınında yeni dalganın yazın gelebileceği uyarısında bulundu.

Yeni vakaların 3'te 1'inin virüsün daha hızlı yayılan türü Delta varyantı olduğunu vurgulayan Veran, "Delta varyantı tehdidi gerçek. Tatilimizi, yazımızı bozabilir." dedi.

Veran, Fransa halkını aşı olmaya çağırarak özel ya da kamu fark etmeksizin herkesin çalışma saatleri içerisinde aşı olabileceğini söyledi.