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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka

13.06.2021 22:22
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 281 bin 785 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 252 bin 980'ine tek doz, 14 milyon 28 bin 805'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka - Son Dakika


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