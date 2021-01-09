Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 yeni vaka tespit edilirken, 171 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 177 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 767 bin 312'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 171 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 67 bin 599'a yükseldi. Ülke genelinde bin 355'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 787 kişi ise hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

MARSİLYA'DA 21 KİŞİDE MUTASYON VİRÜS GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alan Marsilya kentinde 21 kişide İngiltere'de görülen mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Mutasyon virüsün yayılmasını önlemek için kentte kısmi sokağa çıkma yasağı 10 saatten 12 saate çıkarıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)