Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 489 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 680 bin 239'a ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 489 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 680 bin 239'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 346 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 66 bin 282'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 142'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 583 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Özlem Kaplan/İHA)