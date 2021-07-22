Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 539 artışla 5 milyon 911 bin 601'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 576'ya çıktı.

Hastanelerde 859'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 869 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 596 bin 991'e ulaştı, 31 milyon 805 bin 58 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 67 milyondan 200 binden fazla doz aşı yapıldı.

Yeni vakaların yüzde 96'sını aşı olmayanlar oluşturuyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, katıldığı televizyon programında salgının 4. dalgasında bulunduklarını, vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantının ve yeni vakaların yüzde 96'sını da aşı olmayanların oluşturduğunu söyledi.

Ortaokul ve liselerde öğrencilerin aşı olabileceği alanlar kuracaklarını belirten Castex, ortaokul ve liselerde Kovid-19 sağlık kartı istenmeyeceğini dile getirdi.

Hükümetin parlamentoya sunduğu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema ve benzeri sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.