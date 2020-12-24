Son dakika haber... İspanya'da son 24 saatte 10 bin 967 koronavirüs vakası
24.12.2020 22:25
Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'da son 24 saatte 10 bin 967 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
İspanya'da son 24 saatte 10 bin 967 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 610'a ulaştı.
İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 967 kişide daha virüs tespit edildiği, 126 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 610'a, toplam can kaybı ise 49 bin 824'e ulaştı.
Son Dakika Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim