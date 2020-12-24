Son dakika haber... İspanya'da son 24 saatte 10 bin 967 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 967 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 610'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 967 kişide daha virüs tespit edildiği, 126 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 610'a, toplam can kaybı ise 49 bin 824'e ulaştı.