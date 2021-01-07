Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

07.01.2021 23:59
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'da günlük vaka artışı sürüyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 703 artışla 2 milyon 727 bin 321'e yükseldi, son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle ise can kaybı 66 bin 841'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 736 kişiden 1171'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,7'ye yükseldi.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor 2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre Kartal'ı transfer etti         
23:51
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın         
22:56
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 00:03:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei