Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka

07.03.2021 23:42
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 233'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 233'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 904 bin 233'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 130 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 88 bin 600'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 34'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Özlem Kaplan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmamasının sebebi merak konusu oldu TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi         
00:21
Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu         
00:13
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 00:52:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei