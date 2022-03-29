Fransa'da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka

29.03.2022 23:17
Fransa'da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 milyon 775 bin 231'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 milyon 775 bin 231'e ulaştı. Fransa'da son bir haftada Covid-19 vaka sayısının yüzde 20 arttığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları yeniden artış gösterdi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 bin 480 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayının 23 milyon 775 bin 231'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Fransa'da son bir haftada Covid-19 vaka sayısının yüzde 20 arttığını bildirdi.

Son 24 saatte 137 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 141 bin 985'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 538'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 21 bin 300 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 706 bin 712 doz aşı vurulurken, 54 milyon 257 bin 508 kişiye tek doz, 39 milyon 505 bin 138 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı.

(Melike Yazır/İHA)

YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 190 oldu Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:12 Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarını paylaştı: 17 bin 200 askeri personel öldürüldü
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 23:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement