Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 103 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 37 olduğu aktarıldı.