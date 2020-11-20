Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü

20.11.2020 22:29
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 882 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 882 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 757 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 48 bin 265'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 882 artışla 2 milyon 109 bin 170'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 582'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 906 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1952 artışla 149 bin 521'e yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15 oldu.

Öte yandan, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, yaptığı açıklamada, Ocak 2021'den itibaren Parislilerin yüzde 30-40'ına Kovid-19 aşısı vurdurmayı planladıklarını belirtti.

Öncelikle 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan kişilere aşı vurulacağını ifade eden Souyris, aşının gelecek ay hazır olması halinde Parislilere vurulacağını kaydetti.

Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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