Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka

13.11.2020 23:18
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış hızı yavaşladı. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'a ulaştı. Son 24 saatte 467 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 43 bin 892'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 2 bin 882'isi yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 895 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da uygulanan karantina tedbirlerinin ikinci haftasında vaka ve hastaneye yapılan başvurularda keskin bir düşüş yaşandı. 6 Kasım'da tespit edilen 60 bin 486 vakanın ardından bugün vaka sayısı 23 bin 794'e geriledi. Covid-19 nedeni ile hastaneye başvuranların sayısı düne göre 737'den 24'e düşerken, yoğun bakıma alınan hasta sayısı ise düne göre 96'dan 4'e geriledi.

Hastanelerde Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 21 kişi artarak 456'ya yükseldi. Son 3 günden huzurevlerinde ise 476 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. - PARİS

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka

Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni vaka - Son Dakika


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