Fransa'da son 24 saatte 23 bin 924 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 321 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 924 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 72 bin 877'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 924 artışla 3 milyon 35 bin 181'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 896'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 908 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 903 artışla 216 bin 725'e ulaşırken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,1'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 8 bin 720'ye çıktı.

Hükümet, ay sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflemişti. Diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyası başlarda yavaş ilerlediği için eleştirilere maruz kalan hükümet, aşılama çalışmalarını hızlandırmıştı.